На Байкале закрылся молодёжный форум

Гранты от федерального агентства по делам молодёжи получили 25 человек
30 июня на побережье озера Байкал в Иркутской области прошло торжественное закрытие молодежного форума «Байкал». Почётными гостями в завершающий день стали губернатор Иркутской области Сергей Левченко и олимпийский чемпион по бобслею Алексей Негодайло, сообщают организаторы.
Глава региона посетил передвижную экспозицию музея, посвящённую 80-летию победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе, осмотрел все образовательные площадки форума и провёл встречу с участниками в формате «Вопрос-ответ». Молодёжь интересовала возможность создания стационарного международного молодёжного центра в Иркутской области, расширение числа образовательных направлений форума «Байкал», вопросы охраны озера Байкал и другие.
Состоялась торжественная церемония закрытия, в рамках которой наградили победителей всероссийского конкурса молодежных проектов на форуме «Байкал». Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил участников.
Гранты от федерального агентства по делам молодёжи на реализацию своих социально-экономических инициатив получили 25 человек из 14 регионов России. Общая сумма грантов составила 9,7 млн рублей.
Форум «Байкал» объединил на своей площадке более 550 талантливых и амбициозных представителей молодёжи со всей России и 19 зарубежных стран – Австрии, Монголии, Кореи, Китая, Польши, Вьетнама, Таджикистана и других. Пять дней они участвовали в образовательных лекциях, тренингах, встречах с именитыми экспертами, а также внеучебных активностях – научном шоу, квизе, регате, занятиях по скалолазанию и других.
Почётными гостями форума и экспертами стали более 100 человек, среди них – член ЦИК РФ Александр Кинёв, российский космонавт Сергей Ревин, бизнес-тренер Денис Богатов, основатель Открытого университета Сколково Андрей Егоров и другие. Объединяющей темой всех мероприятий на форуме стала «Социальная активность».
Молодёжный форум «Байкал» проводится в Иркутской области с 2008 года. Организаторами выступают правительство Иркутской области и федеральное агентство по делам молодёжи при поддержке полномочного представителя ррезидента РФ в Сибирском федеральном округе и Фонда развития регионов России «+7».
На Байкале закрылся молодёжный форум
Общество, Фото:
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