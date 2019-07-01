Велосипедистка из Иркутской области стала чемпионкой России

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

Она выиграла индивидуальную гонку на дистанции 30 километров



Шелеховчанка Анастасия Пляскина заняла первое место на чемпионате России по велоспорту-шоссе в индивидуальной гонке на время на дистанции 30 километров. В заезде, который прошёл 27 июня в Белгороде, приняли участие более 30 сильнейших велогонщиц.



Результат Анастасии Пляскиной составил 43 минуты 31,82 секунды. Следом за спортсменкой из Шелехова с разрывом в 15 секунд финишировала представительница Республики Адыгея Елизавета Ошуркова. Замкнула тройку призёров велосипедистка из Ростовской области Ксения Добрынина.



Анастасия Пляскина является мастером спорта России, студенткой Училища олимпийского резерва города Иркутска. Анастасия занимается велоспортом более 10 лет и сейчас тренируется в областной Школе высшего спортивного мастерства под руководством тренера Игоря Грицких. До этого она занималась у Владимира Бурмистрова. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

