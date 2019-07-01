В Чите пройдёт джазовый фестиваль

Осенью «Chita Jazz» соберёт лучших джазистов Забайкалья



Фестиваль «Chita Jazz» будет проходить в столице Забайкалья с 5 по 7 сентября в третий раз. В празднике музыки примут участие лучшие джазовые коллективы города, известные далеко за пределами края, которые продемонстрируют своё мастерство и докажут, что джаз способен вдохновить каждого, кто хоть раз его услышит. Об этом сообщает пресс-служба организатора фестиваля – Забайкальской краевой филармонии им. О.Л. Лундстрема.



5 сентября в филармонии откроет фестиваль эстрадно-джазовая группа «Jam». Все гости смогут насладиться разными стилями музыки от джазовых стандартов до мировых хитов известных исполнителей M. Jackson, Jerry Reed, Spookie. Инструментальное исполнение блюза и джаза, перенесёт в американские джаз-кафе конца 19 века. А солисты филармонии Максим Среда (тенор, баритон) и Мария Сиденко, подарят море эмоций во время исполнения всем известных композиций джаза и эстрады.



Второй день фестиваля открывает один из самых сильных джазовых коллективов филармонии «Blues Time», который представит обновленную разностилевую программу. В концерте прозвучат: традиционный джаз, блюз, латино, фьюжн, концептуальный джаз. И, конечно же, не обойдётся без необычных музыкальных сюрпризов.



Последний день «Chita Jazz» объединит на открытой концертной площадке читинской площади им. Ленина джазовые коллективы и сольных исполнителей джаза столицы Забайкалья. Это будет самый настоящий «Jazz of Open Air» – только живая музыка, танцы и атмосфера лучших американских джаз-кафе. Здесь в творческой программе произойдёт слияние стилей джазовых коллективов филармонии: джаз-бэнда «Blues Time», квартета «Гранат», вокального коллектива «Forte», эстрадно-джазовой группы «Jam» и лучших коллективов и солистов Забайкальского края и России.

