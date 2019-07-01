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Жительница Бурятии не смогла прийти в суд с аппаратом Елизарова на ноге

Жительница Бурятии не смогла прийти в суд с аппаратом Елизарова на ноге
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина едва не получила реальное наказание взамен условного

Жительнице Бурятии районный суд отменил условное осуждение и назначил два года колонии общего режима. Не согласившись с решением суда, женщина подала апелляционную жалобу.

Она указала, что не уклонялась от условий отбывания наказания, от контроля уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) не скрывалась. Женщина не смогла ходить «на отметку», поскольку в октябре 2018 года получила травму бедра в ДТП.

Через месяц состоялось рассмотрение уголовного дела с вынесением в отношении неё приговора. Однако с начала февраля по апрель 2019 года женщина проходила лечение в БСМП. В больнице ей установили на ноге аппарат Илизарова.

4 апреля её задержали полицейские и доставили в СИЗО. Судебное заседание по рассмотрению представления УИИ об отмене условного осуждения состоялось без её участия.

- Суд апелляционной инстанции признал вывод суда первой инстанции о том, что осуждённая скрылась от контроля УИИ, необоснованным, а принятое решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, преждевременным, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

Ни специализированный орган, ни районный суд в достаточной степени не учли, что травма существенно ограничивала передвижения условно осуждённой.

В итоге, постановление суда о назначении реального наказания отменено. Женщину отпустили из-под стражи, уточнили в Верховном суде Бурятии.
суд
 
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