В Бурятии пересчитали субсидии на жилищно-коммунальные услуги

Их перерасчёт сделан из-за увеличения средних региональных стандартов стоимости



С 1 июля этого года в Бурятии произведён массовый перерасчёт субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Он связан с увеличением средних региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на 2,1 % (от 0,1% до 5%). Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты населения РБ.



Напомним, что региональные стандарты стоимости ЖКУ, применяемые при расчёте субсидии на оплату ЖКУ на 2019 год по периодам: 1 января – 30 июня и 1 июля – 31 декабря, установлены с учётом сложившихся цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также категорий благоустройства жилищного фонда. Они утверждены постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.04.2019 № 162 «Об установлении категорий благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах индивидуального жилищного фонда, а также размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Республике Бурятия на 2019 год».



По состоянию на 1 июня 2019 года получателями субсидии являются 23 259 семей на сумму 335,4 млн. рублей. Средний размер субсидии на оплату ЖКУ составляет 3133 рублей.

