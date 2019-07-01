Малыша назвали Денисом
26 июня в Бичурском районе Бурятии торжественно зарегистрировали сотого ребёнка, рождённого с начала 2019 года.
Малыш Денис стал вторым ребёнком в семье.
Работники Бичурского отдела поздравили маму мальчика и пожелали здоровья и успехов, вручили свидетельство о рождении сына, сообщает пресс-служба ЗАГС Бурятии.
В Бичурском районе Бурятии родился сотый ребёнок
Общество, Фото:
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