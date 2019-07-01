Екатерины Периновой не стало на 44-м году жизни
29 июня 2019 года ушла из жизни старший помощник прокурора Бурятия по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления Екатерина Перинова.
Екатерина Петровна родилась 13 декабря 1975 года, окончила Бурятский государственный университет, Новосибирскую государственную академию экономики и управления.
В органах прокуратуры республики работала с марта 2008 года в должностях помощника прокурора Заиграевского района, помощника прокурора республики по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии управления по надзору за исполнением федерального законодательства, прокурора отдела кадров.
На должность старшего помощника прокурора республики назначена 16 апреля 2019 года.
За заслуги в укреплении законности и правопорядка, безупречную службу в органах прокуратуры Екатерина Петровна поощрялась Генеральным прокурором, неоднократно прокурором республики.
- Коллектив прокуратуры республики скорбит и выражает глубокое соболезнование родным и близким Екатерины Петровны, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии скончалась старший помощник прокурора
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