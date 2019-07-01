Судебные приставы затянусь с ответом жительнице Бурятии

Женщина обратилась в прокуратуру



28 марта жительница Джидинского района Бурятии обратилась в районный отдел судебных приставов по вопросу взыскания алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка.



Однако ответ заявительнице в письменной форме направлен с нарушением установленного законом 30-дневного срока, 16 мая.



В отношении начальника Джидинского районного отдела судебных приставов возбуждено дело об административном правонарушении.



Должностное лицо признано виновным, ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.



Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.