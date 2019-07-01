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Судебные приставы затянусь с ответом жительнице Бурятии

Судебные приставы затянусь с ответом жительнице Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина обратилась в прокуратуру

28 марта жительница Джидинского района Бурятии обратилась в районный отдел судебных приставов по вопросу взыскания алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка.

Однако ответ заявительнице в письменной форме направлен с нарушением установленного законом 30-дневного срока, 16 мая.

В отношении начальника Джидинского районного отдела судебных приставов возбуждено дело об административном правонарушении.

Должностное лицо признано виновным, ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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