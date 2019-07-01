Женщина обратилась в прокуратуру
28 марта жительница Джидинского района Бурятии обратилась в районный отдел судебных приставов по вопросу взыскания алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка.
Однако ответ заявительнице в письменной форме направлен с нарушением установленного законом 30-дневного срока, 16 мая.
В отношении начальника Джидинского районного отдела судебных приставов возбуждено дело об административном правонарушении.
Должностное лицо признано виновным, ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Судебные приставы затянусь с ответом жительнице Бурятии
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