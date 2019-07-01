По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июля по республике днём местами кратковременные дожди, грозы
Утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8, при грозах порывы до 10-15 м/с. Температура днём 27-32, местами по Прибайкалью 17-22 тепла.
В Улан-Удэ днём возможна облачность, гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 4-9, при грозе до 14 м/с. Температура днём 27-29 тепла.
В Улан-Удэ до +29
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