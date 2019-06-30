Борица привезла бронзу Европейских игр
Двукратная чемпионка Европы по женской борьбе Стальвира Оршуш сегодня прилетела в Бурятию из Минска. Об этом сообщили в минспорта Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», Стальвира завоевала в Беларуси бронзовую медаль II Европейских игр.
В интервью федерации спортивной борьбы России Стальвира отметила, что у неё двоякие ощущения от бронзовой медали: «Грустно, потому что она не золотая, и приятно, потому что медаль есть, а если она есть, значит - она заслуженная. Это тоже награда, для нас, для нашей команды, для нашей страны».
Стальвира Оршуш вернулась в Бурятию из Минска
Общество, Фото:
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