Хамбо Ламе подарили необычную шапку

На этой неделе глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял в своей резиденции в Иволгинском дацане делегацию буддистов из Мьянмы. Они подарили главе буддистов статуи нефритовых Будд и национальную шапку.
Гости посетили дворец XII Хамбо Ламы Даши Дожи Этигэлова и поклонились его нетленному телу.
В том числе в составе делегации была жена главнокомандующего Мьянмы.
Встреча прошла в дружественной обстановке. Гости обменялись подарками и пожелали друг другу всего лучшего, сообщает пресс-служба Сангхи России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2019 года мастерица Юлия Золотоева подарила главе Бурятии Алексею Цыденову войлочную шапку.
Справка:
Мьянма (ранее Бирма) — государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. Граничит с Индией и Бангладеш на западе, с Китаем на северо-востоке, с Лаосом на востоке, с Таиландом на юго-востоке. До 1989 года государство официально именовалось Социалистической Республикой Бирманский Союз, а сокращённо — Бирмой. Название «Бирма» имеет иностранное происхождение и внутри страны непопулярно.
Подавляющее большинство населения — буддисты (школа Тхеравада). Конфессиональный состав населения: буддисты — 89 %, христиане — 4 %, мусульмане — 4 %, анимисты — 1 %, прочие — 2 %.