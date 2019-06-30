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Хамбо Ламе подарили необычную шапку

Хамбо Ламе подарили необычную шапку
Общество,  Фото:Сангха России
Также глава буддистов России получил в подарок нефритовые Будды

На этой неделе глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял в своей резиденции в Иволгинском дацане делегацию буддистов из Мьянмы. Они подарили главе буддистов статуи нефритовых Будд и национальную шапку.



Гости посетили дворец XII Хамбо Ламы Даши Дожи Этигэлова и поклонились его нетленному телу.

В том числе в составе делегации была жена главнокомандующего Мьянмы.

Встреча прошла в дружественной обстановке. Гости обменялись подарками и пожелали друг другу всего лучшего, сообщает пресс-служба Сангхи России.




Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2019 года мастерица Юлия Золотоева подарила главе Бурятии Алексею Цыденову войлочную шапку.

Справка:

Мьянма (ранее Бирма) — государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. Граничит с Индией и Бангладеш на западе, с Китаем на северо-востоке, с Лаосом на востоке, с Таиландом на юго-востоке. До 1989 года государство официально именовалось Социалистической Республикой Бирманский Союз, а сокращённо — Бирмой. Название «Бирма» имеет иностранное происхождение и внутри страны непопулярно.

Подавляющее большинство населения — буддисты (школа Тхеравада). Конфессиональный состав населения: буддисты — 89 %, христиане — 4 %, мусульмане — 4 %, анимисты — 1 %, прочие — 2 %.

Хамбо лама буддизм
 
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