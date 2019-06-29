Откачано более тысячи кубометров дождевой воды
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ шёл сильный ливень, местами выпал град. Улицы превратились в бушующие реки, дороги оказались непроходимыми. За полчаса выпало 30 мм осадков.
- Для откачки ливневых вод и грейдирования дорог в Улан-Удэ сегодня, 29 июня, привлечены 3 грейдера, 2 фронтальных погрузчика, 6 самосвалов, 6 вакуумных машин и 3 мотопомпы, - сообщает управление по информационной политике.
Всего в ночь с 28 на 29 июня с городских улиц коммунальными службами было откачено более 1300 м3 воды.
Работы продолжаются. На данный момент откачивают «знаменитую» лужу на Боевой и проводится грейдирование дороги в 102 квартале.
В Улан-Удэ устраняют последствия ливня
Общество, Фото:
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