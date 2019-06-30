По данным Бурятского гидрометцентра, 30 июня по республике теплая, неустойчивая погода
Утром при прояснении туманы, днём местами грозы, кратковременные дожди, ливни. Ветер северо-западный 4-9, при грозе порывы до 15 м/с. Температура днём 21-26, в Северобайкальском и Муйском районах до 30, по Прибайкалью 15-20 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днем гроза с дождём и порывистым ветром до 15 м/с. Температура днём 23-25 тепла.
В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Откачано более тысячи кубометров дождевой воды
Чтобы пробраться сквозь лужи, люди лезут на забор: видео
Жителей приглашают к участию
Мужчине грозит лишение свободы
Скот был забит недалеко от пастбища
Праздник состоится в эти выходные
Это уже второй отремонтированный пункт полиции за последние несколько дней
Сельчанин обратился в прокуратуру
Стилист заплатит штраф на 5 тысяч рублей меньше
Мальчик уже уходил под воду
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино приглашает жителей столицы Бурятии стать кинокритиками. На суд зрительских симпатий будет представлено 10 короткометражек. Режиссёр лучшей картины получит приз – 1,5 млн рублей.
Мужчину нашли туристы на перевале Шумак
Всероссийская перепись населения состоится в 2020 году
По данным Бурятского Гидрометцентра, 29 июня по республике теплая, неустойчивая погода
Общество, 28.06.2019
Теперь она пройдёт позже на одну неделю