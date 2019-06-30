В Бурятии сохранится дождливая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 июня по республике теплая, неустойчивая погода



Утром при прояснении туманы, днём местами грозы, кратковременные дожди, ливни. Ветер северо-западный 4-9, при грозе порывы до 15 м/с. Температура днём 21-26, в Северобайкальском и Муйском районах до 30, по Прибайкалью 15-20 тепла.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днем гроза с дождём и порывистым ветром до 15 м/с. Температура днём 23-25 тепла.