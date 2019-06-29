В пригороде Улан-Удэ дождь смыл дороги и испортил урожай

В Улан-Удэ и пригороде дожди смывают дороги. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером и сегодня после обеда в городе периодически льют дожди, временами идёт град.
Асфальтированные дороги заливает водой, а грунтовые попросту размывает. Так, в посёлке Нижний Саянтуй дорога между домами превратилась в реку. Людям невозможно было пройти. По словам местных жителей, затопило урожай. Видеокадрами сельчане выложили в соцсетях.
- SOS, каждый год одно и то же, местная администрация, не в силах нам помочь. Что садили - всё за зря, многодетная семья, страдаем каждую весну, и после дождей. СНТ «Селенга», Нижний Саянтуй, - подписали жители республики видео.
На фотографиях изображены затопленные участки, испорченные посадки.
- Вода совсем не уходит, - жалуются люди, пытаясь спасти затопленное имущество.
Некоторые проявляют смекалку. Один из жителей Бурятии пытался переползти лужу, держась за верхний край забора. Под ноги он поставил мяч и перекатывал его, хватаясь за забор руками. Сосед запечатлел происходящее на камеру мобильного телефона.
По прогнозам синоптиков, ночью в Улан-Удэ дождя не будет. Завтра днём в ожидается гроза с дождём. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Бурятии над устранением последствий обильных осадков работает 62 человека и 28 единиц техники.