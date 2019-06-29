В пригороде Улан-Удэ дождь смыл дороги и испортил урожай

Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 29 Июн 2019 в 2:26 PDT

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Публикация от Новости Улан-Удэ и Бурятии 03 (@uu_news) 29 Июн 2019 в 2:32 PDT

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