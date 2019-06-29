Жителей приглашают к участию
В Иркутске проводится конкурс «Цветы у дома моего» на лучшее цветочное оформление дворовой территории в Правобережном округе. Заявки от жителей округа, которые создали цветочные композиции во дворе многоквартирного дома или частного подворья, принимают до 20 августа в комитете по управлению Правобережным округом.
Конкурс проводится по двум номинациям – «Лучшая клумба многоквартирного дома» и «Лучшая клумба частного подворья».
При выборе победителей будут учитывать внешний вид цветника, его декоративность, эстетическое оформление, применение различных материалов, а также многообразие цветочных культур, оригинальность исполнения, качество содержания растений и другое, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
В Иркутске проходит конкурс «Цветы у дома моего»
Общество, Фото:
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