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У жителя Бурятии дома нашли более килограмма марихуаны

У жителя Бурятии дома нашли более килограмма марихуаны
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчине грозит лишение свободы

Днём 25 июня полицейские у себя дома в селе Верхний Жирим Тарбагатайском районе задержали 33-летнего мужчину. У него стражи порядка обнаружили и изъяли около килограмма марихуаны.

Злоумышленник нигде не работает, ранее не судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Сельчанину грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Правоохранители, напоминают, что о людях употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
наркотики
 
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