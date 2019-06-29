У жителя Бурятии дома нашли более килограмма марихуаны

Мужчине грозит лишение свободы



Днём 25 июня полицейские у себя дома в селе Верхний Жирим Тарбагатайском районе задержали 33-летнего мужчину. У него стражи порядка обнаружили и изъяли около килограмма марихуаны.



Злоумышленник нигде не работает, ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Сельчанину грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Правоохранители, напоминают, что о людях употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).