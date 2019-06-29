Житель Бурятии украл пасущихся коров

Скот был забит недалеко от пастбища



В Кабанском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже трех голов крупного рогатого скота. Преступление произошло в мае.



Скотокрадом оказался неработающий ранее неоднократно судимый 30-летний житель района.



Следствием установлено, что мужчина украл скот с неохраняемого пастбища, расположенного в двух километрах от села Нюки. Ущерб составил 70 тысяч рублей. Место забоя и останки животных полицейские обнаружили недалеко от пастбища.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.