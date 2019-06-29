Росгвардейцы Бурятии будут следить за порядком на «Наадан Сурхарбан»

Сотрудники Росгвардии Бурятии обеспечат охрану общественного порядка и безопасность в период празднования «Наадан Сурхарбан»
Специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии проверили территорию ипподрома Иволгинского дацана «Хамбын Сумэ» и Центрального стадиона, где пройдут соревнования по конным скачкам «Морин урилдаан», состязания по бурятской борьбе «Бухэ Барилдаан», стрельбе из национального лука, гиревому спорту, бурятским шахматам «Шатар» и национальной игре в кости «Шагай Наадан».
- В период проведения культурно-массовых мероприятий маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - сообщает пресс-служба ведомства.
Гостям и жителям республики напоминают о соблюдении мер личной безопасности при посещении массовых мероприятий, при обнаружении подозрительных предметов и в случаях правонарушений следует сообщить в правоохранительные органы.
Как сообщал «Байкал-Daily», праздник пройдёт 29-30 июня. Программу мероприятии можно посмотреть по ссылке.