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Росгвардейцы Бурятии будут следить за порядком на «Наадан Сурхарбан»

Росгвардейцы Бурятии будут следить за порядком на «Наадан Сурхарбан»
Общество,  Фото:Пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии
Праздник состоится в эти выходные

Сотрудники Росгвардии Бурятии обеспечат охрану общественного порядка и безопасность в период празднования «Наадан Сурхарбан»

Специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии проверили территорию ипподрома Иволгинского дацана «Хамбын Сумэ» и Центрального стадиона, где пройдут соревнования по конным скачкам «Морин урилдаан», состязания по бурятской борьбе «Бухэ Барилдаан», стрельбе из национального лука, гиревому спорту, бурятским шахматам «Шатар» и национальной игре в кости «Шагай Наадан».

- В период проведения культурно-массовых мероприятий маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - сообщает пресс-служба ведомства.

Гостям и жителям республики напоминают о соблюдении мер личной безопасности при посещении массовых мероприятий, при обнаружении подозрительных предметов и в случаях правонарушений следует сообщить в правоохранительные органы.

Как сообщал «Байкал-Daily», праздник пройдёт 29-30 июня. Программу мероприятии можно посмотреть по ссылке

Росгвардия
 
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