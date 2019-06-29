Росгвардейцы Бурятии будут следить за порядком на «Наадан Сурхарбан»

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Улан-удэнцев приглашают на фестиваль уличного кино (фоторепортаж) Общество, Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино приглашает жителей столицы Бурятии стать кинокритиками. На суд зрительских симпатий будет представлено 10 короткометражек. Режиссёр лучшей картины получит приз – 1,5 млн рублей.