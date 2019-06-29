Это уже второй отремонтированный пункт полиции за последние несколько дней
28 июня в Октябрьском районе Улан-Удэ после ремонта открылся опорный пункт полиции. Светлый и удобный кабинет для приёма граждан, укомплектованный необходимой для работы оргтехникой и информационными стендами, начал свою работу.
- Немаловажно, что пункт находится в шаговой доступности и максимально приближен к населению. Здесь горожане могут встретиться со своими участковыми и инспекторами по делам несовершеннолетних, оставить заявление или получить ответы на интересующие их вопросы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
После торжественной части собравшиеся осмотрели новое помещение опорного пункта. За этим пунктом закреплены шесть участковых уполномоченных полиции и сотрудник ПДН.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях открылся отремонтированный пункт полиции в Железнодорожном районе города.
В Улан-Удэ после ремонта открыли пункт полиции
Общество, Фото:
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