Жителю Бурятии не хотели предоставлять участок

Сельчанин обратился в прокуратуру
В прокуратуру обратился житель Прибайкальского района Бурятии. Он заявил о нарушении его прав на приобретение земельного участка.
- Прибайкальская районная администрация отказала гражданину в предоставлении участка для индивидуального жилищного строительства, мотивируя необходимостью проведения процедуры торгов, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По закону, при предварительном согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган обязан принять решение о его предоставлении заявителю без проведения конкурентных процедур.
Главе муниципального образования «Прибайкальский район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого права заявителя восстановлены. Мужчине предоставлен земельный участок.
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Сельчанин обратился в прокуратуру
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