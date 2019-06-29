Жителю Бурятии не хотели предоставлять участок



В прокуратуру обратился житель Прибайкальского района Бурятии. Он заявил о нарушении его прав на приобретение земельного участка.



- Прибайкальская районная администрация отказала гражданину в предоставлении участка для индивидуального жилищного строительства, мотивируя необходимостью проведения процедуры торгов, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



По закону, при предварительном согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган обязан принять решение о его предоставлении заявителю без проведения конкурентных процедур.



Главе муниципального образования «Прибайкальский район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого права заявителя восстановлены. Мужчине предоставлен земельный участок.