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В Иркутской области росгвардейцы спасли утопающего мальчика

В Иркутской области росгвардейцы спасли утопающего мальчика
Общество,  Фото:Пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области
Мальчик уже уходил под воду

В Нижнеудинске сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области совместно с другими службами вторые сутки борются с паводком. Вечером 27 июня росгвардейцы, проезжая мост через реку Уват, заметили в воде тонущего мальчика.

- Мы заметили его, когда он пытался вынырнуть. Я быстро побежал к реке. Его уже не было видно, только по пузырькам смогли определить место его нахождения. Течение было сильное, поэтому было принято решение вызвать дополнительные экипажи вневедомственной охраны, - сказал сотрудник ОВО по Нижнеудинскому району управления Росгвардии по Иркутской области Антон Пытлев.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли по указанному адресу и, бросились на помощь ребенку. Стражам порядка удалось спасти жизнь утопающему 8-летнему мальчику.

- Сержант полиции Виктор Пучинин, старший лейтенант полиции Сергей Москаленко, прапорщик полиции Евгений Наумов, младший сержант полиции Вадим Клименко и Денис Лаутин, пробежав несколько метров вдоль берега, с помощью дерева добрались до мальчика и вытащили его из воды, - сообщает пресс-служба ведомства.

Первую помощь росгвардейцы оказали потерпевшему прямо в служебной машине, после чего доставили мальчика в ближайшую больницу.



Как сообщал «Байкал-Daily», в тот же день в посёлке Евдокимоский Тулунского района без вести пропали 86-летний дедушка и 8-летний мальчик. Их унесло течением при самостоятельной эвакуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Иркутской области уже несколько дней сохраняется сложная паводковая ситуация. Из-за ливней и выхода из берегов рек подтоплены дома и улицы, перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», в области действует режим чрезвычайной ситуации.

В Нижнеудинске река Уда поднялась на два метра. Жители населенных пунктов спасают имущество, домашних животных и забираются на крыши своих домов. Затоплены практически все жилые постройки, огороды, подвалы. Из населённых пунктов эвакуировали 842 человека, включая 181 ребенка.
Иркутская область наводнение спасение ребенка Росгвардия
 
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