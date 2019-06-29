В Иркутской области росгвардейцы спасли утопающего мальчика

Мальчик уже уходил под воду
В Нижнеудинске сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области совместно с другими службами вторые сутки борются с паводком. Вечером 27 июня росгвардейцы, проезжая мост через реку Уват, заметили в воде тонущего мальчика.
- Мы заметили его, когда он пытался вынырнуть. Я быстро побежал к реке. Его уже не было видно, только по пузырькам смогли определить место его нахождения. Течение было сильное, поэтому было принято решение вызвать дополнительные экипажи вневедомственной охраны, - сказал сотрудник ОВО по Нижнеудинскому району управления Росгвардии по Иркутской области Антон Пытлев.
Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли по указанному адресу и, бросились на помощь ребенку. Стражам порядка удалось спасти жизнь утопающему 8-летнему мальчику.
- Сержант полиции Виктор Пучинин, старший лейтенант полиции Сергей Москаленко, прапорщик полиции Евгений Наумов, младший сержант полиции Вадим Клименко и Денис Лаутин, пробежав несколько метров вдоль берега, с помощью дерева добрались до мальчика и вытащили его из воды, - сообщает пресс-служба ведомства.
Первую помощь росгвардейцы оказали потерпевшему прямо в служебной машине, после чего доставили мальчика в ближайшую больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в тот же день в посёлке Евдокимоский Тулунского района без вести пропали 86-летний дедушка и 8-летний мальчик. Их унесло течением при самостоятельной эвакуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В Иркутской области уже несколько дней сохраняется сложная паводковая ситуация. Из-за ливней и выхода из берегов рек подтоплены дома и улицы, перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», в области действует режим чрезвычайной ситуации.
В Нижнеудинске река Уда поднялась на два метра. Жители населенных пунктов спасают имущество, домашних животных и забираются на крыши своих домов. Затоплены практически все жилые постройки, огороды, подвалы. Из населённых пунктов эвакуировали 842 человека, включая 181 ребенка.
В Иркутской области росгвардейцы спасли утопающего мальчика
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мальчик уже уходил под воду
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино приглашает жителей столицы Бурятии стать кинокритиками. На суд зрительских симпатий будет представлено 10 короткометражек. Режиссёр лучшей картины получит приз – 1,5 млн рублей.
Мужчину нашли туристы на перевале Шумак
Всероссийская перепись населения состоится в 2020 году
По данным Бурятского Гидрометцентра, 29 июня по республике теплая, неустойчивая погода
Теперь она пройдёт позже на одну неделю
Следить за ними будет сеть «фотоловушек»
В Китае закончились российско-китайско-монгольские соревнования по оздоровительному цигун и ушу
На гала-концерте фестиваля в Залари выступят 11 победителей конкурса «Рок-Этно-Джем»
Сквер построят на улице Фрунзе
В копилке у спортсменов – три медали
Первое место заняла команда «Центр-Борсоева»
Свою работу она начнёт уже в этом году
Этот титул она получает уже в третий раз
В планы организаторов военно-технического форума «Армия-2019» вмешался ливень. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко