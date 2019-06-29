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В Бурятии вертолётом эвакуировали травмированного мужчину

В Бурятии вертолётом эвакуировали травмированного мужчину
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мужчину нашли туристы на перевале Шумак

Накануне утром туристическая группа обнаружила на перевале Шумак Окинского района Бурятии мужчину в палатке. Из-за травмы ног он не мог самостоятельно передвигаться. Туристы обратились к сотрудникам МЧС.

- Для эвакуации пострадавшего и транспортировки его в медицинское учреждение было принято решение задействовать авиацию МЧС России - вертолет Ми-8, дислоцирующийся в настоящее время в Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

На место происшествия вылетели спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Мужчину в удовлетворительном состоянии транспортировали в Улан-Удэ. Здесь его передали медикам для оказания помощи.


спасательная операция Шумак
 
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