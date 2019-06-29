По данным Бурятского Гидрометцентра, 29 июня по республике теплая, неустойчивая погода
Днём местами грозы, кратковременные дожди, ливни. Ветер северо-западный 4-9, при грозе порывы до 15 м/с. Температура днём 21-26, в Северобайкальском и Муйском районах до 30, по Прибайкалью 15-20 тепла.
В Улан-Удэ днём гроза с дождём и порывистым ветром до 15 м/с. Днём воздух прогреется до 24-26 тепла.
В Бурятии теплая и дождливая погода
Общество, Фото:
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