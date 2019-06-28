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На форуме «Армия-2019» улан-удэнцев катали на БТР: фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В планы организаторов военно-технического форума «Армия-2019» вмешался ливень. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

В пятницу в Улан-Удэ стартовал военно-технический форум «Армия-2019». Форумы с аналогичным названием проходят в эти дни по всей стране. Самый крупный – на аэродроме города Кубинка, где, помимо выставки военной техники, запланировано шоу «Вежливые люди».

В Улан-Удэ местом проведения форума стал аэродром «Восточный». Вход для зрителей был свободным.

Военные представили более 30 единиц современных образцов вооружения и военной техники. Выставка под открытым небом демонстрировала боевую мощь воинских частей Восточного военного округа, находящихся в Бурятии. К примеру, это гордость армии – оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Также зрители, многие из них впервые, увидели вживую зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У», «Бук-М2» бронеавтомобиль «Тигр», тяжёлую огнемётную систему «Буратино», станци. обнаружения и целеуказания «Купол», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10», самоходную гаубицу «Мста-С», станцию радиопомех «Ртуть-БМ» и др. Все желающие смогли потрогать танк Т-72Б и боевую машину пехоты БМП-2. Дети с удовольствием сидели в армейском мотовездеходе.

Желающих даже катали на БТР-80.

Военные устроили показательные выступления. Перед зрителями также выступили кинологи ДОСААФ с собаками.

А вот от части запланированных мероприятий, к сожалению, пришлось отказаться. В планы организаторов вмешался ливень, обрушившийся на аэродром после обеда. Из-за этого не состоялось такого зрелища, как показ десантирования десантно-штурмовых групп с парашютами. Из-за непогоды не увидели зрители и обещанного пролёта техники Улан-Удэнского авиационного завода.

В субботу, 29 июня состоится второй день военно-технического форума «Армия-2019». Он будет работать с 11 до 16 часов. Запланирована культурно-развлекательная программа, раздача «солдатских каш» и чая из полевых кухонь. И, конечно, зрители вновь увидят вооружение и военную технику. Будет также работать пункт отбора на военную службу по контракту, открыты будут торговые точки «Военторга».
форум военнослужащие
 
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