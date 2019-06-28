В Улан-Удэ благоустроят три сквера

Все предложения будут рассмотрены экспертной комиссией. На их основе будет сформировано и подготовлено техническое задание на разработку проектной документации с учётом бюджетных средств, предусмотренных на благоустройство сквера, и необходимости выполнения первоочередных мероприятий.

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