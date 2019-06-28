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В Улан-Удэ благоустроят три сквера

В Улан-Удэ благоустроят три сквера
Общество, 
Улан-удэнцев просят высказаться по благоустройству территорий

В Улан-Удэ начаты общественные обсуждения проектов благоустройства общественных территорий, которые будут отремонтированы в 2020 году.

На следующий год планируют благоустроить сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», сквер перед городским домом детского и юношеского творчества и сквер-аллею на улице Фрунзе.

Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой»

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 июня объявлен приём предложений от граждан и организаций по благоустройству территории сквера «Ровесникам, ушедшим в бой». Предложения принимаются до 15 июля.

- 25 июня проведено выездное совещание с участием общественности. В ходе совещания поступили предложения об оптимизации парковых входов и выходов, об устройстве пространства для проведения массовых мероприятий, в том числе по патриотическому воспитанию молодого поколения, по применению «универсального» дизайна при организации безбарьерной среды, по комплексному благоустройству территорий сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» и памятника Алдару Цыденжапову, оптимизации прилегающей парковки, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Все предложения будут рассмотрены экспертной комиссией. На их основе будет сформировано и подготовлено техническое задание на разработку проектной документации с учётом бюджетных средств, предусмотренных на благоустройство сквера, и необходимости выполнения первоочередных мероприятий.



Благоустройство улицы Фрунзе

По благоустройству улицы Фрунзе уже подготовлена проектная документация, которую общественности предоставят 3 июля. В этот день пройдёт собрание с участием общественных организаций, жильцов близлежащих домов, представителей управляющей организации, ресурсоснабжающих организаций, детского сада «Белочка», СМИ. Также планируется разместить проект для общественного обсуждения в Интернете.

Сквер перед домом творчества

По благоустройству сквера перед городским домом детского и юношеского творчества комитет по архитектуре и градостроительству объявит приём предложений 5 июля, сообщили в администрации города.
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