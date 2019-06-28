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Бурятский режиссёр снимет приключенческий фильм про золото Колчака

Бурятский режиссёр снимет приключенческий фильм про золото Колчака
Общество, 
Премьера фильма состоится в 2020 году

Известный бурятский режиссёр Юрий Ботоев снимет приключенческий фильм «Золото империи» про поиски остатков золота Колчака времён гражданской войны. Об этом автор фильма сообщил вчера на своей странице в социальной сети.

Премьера фильма состоится в 2020 году, к 100-летию таинственного исчезновения золотого запаса Российской Империи. По одной из версии, дорогой груз находится на дне Байкала. В киноленте будут присутствовать мистические сцены.

Режиссёр поблагодарил всех, кто помогает в подготовке к съёмочному процессу.

- Приобретено современное кинооборудование, обмундирование и вооружение тех лет. Снимая новое кино, мы ощущаем огромное желание людей быть причастными к кинопроектам, - написал на своей странице Юрий Ботоев.

Роли в фильме исполнят известные актёры Русского драматического театра, талантливые земляки из Бурятии, Иркутской области и других регионов страны. В новом фильме снимется и бывший известный профессиональный сумоист Анатолий Михаханов.

«Золото империи» будет не первой киноработой Юрия Ботоева. В 2018 году вышел фильм «Головар», который на сегодняшний день набрал в YouTube 8,5 млн просмотров. Ранее Ботоев создал фильмы «Каникулы в Таиланде» и «Тайна Завещания».

Режиссёр нового фильма призвал отправлять все предложения, связанные с фильмом, в личные сообщения в Facebook или на электронную почту zolotoimperii@yandex.ru

Пользователи соцсетей уже активно предлагают свои кандидатуры на роли в фильме и желают удачи автору будущей картины.


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