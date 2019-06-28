Бурятский режиссёр снимет приключенческий фильм про золото Колчака

Известный бурятский режиссёр Юрий Ботоев снимет приключенческий фильм «Золото империи» про поиски остатков золота Колчака времён гражданской войны. Об этом автор фильма сообщил вчера на своей странице в социальной сети.
Премьера фильма состоится в 2020 году, к 100-летию таинственного исчезновения золотого запаса Российской Империи. По одной из версии, дорогой груз находится на дне Байкала. В киноленте будут присутствовать мистические сцены.
Режиссёр поблагодарил всех, кто помогает в подготовке к съёмочному процессу.
- Приобретено современное кинооборудование, обмундирование и вооружение тех лет. Снимая новое кино, мы ощущаем огромное желание людей быть причастными к кинопроектам, - написал на своей странице Юрий Ботоев.
Роли в фильме исполнят известные актёры Русского драматического театра, талантливые земляки из Бурятии, Иркутской области и других регионов страны. В новом фильме снимется и бывший известный профессиональный сумоист Анатолий Михаханов.
«Золото империи» будет не первой киноработой Юрия Ботоева. В 2018 году вышел фильм «Головар», который на сегодняшний день набрал в YouTube 8,5 млн просмотров. Ранее Ботоев создал фильмы «Каникулы в Таиланде» и «Тайна Завещания».
Режиссёр нового фильма призвал отправлять все предложения, связанные с фильмом, в личные сообщения в Facebook или на электронную почту zolotoimperii@yandex.ru
Пользователи соцсетей уже активно предлагают свои кандидатуры на роли в фильме и желают удачи автору будущей картины.