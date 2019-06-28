Посетителей «Ночи Ёхора» в Улан-Удэ просят выучить песню

29 июня в Этнографическом музее состоится «Ночь Ёхора». Запланирована обширная программа фестиваля.
С 16:30 зрителей ждут мастер-классы, три концерта театра «Байкал», интерактивные площадки, конкурс бурятской песни, гранд-ёхор и праздничный фейерверк. Конкурсная программа исполнителей ёхоров начнётся в 17:00, а уже во время гала-концерта станут известны имена обладателей призового фонда в размере 204 тысяч рублей.
- В связи с тем, что в этом году фестиваль пройдёт всего один день, зрителей действительно ждёт насыщенная программа и им не придётся скучать. Мы верим, что пасмурная погода не станет помехой и призываем зрителей одеться потеплее, прихватить дождевики и присоединиться к нашему празднику, - отметили организаторы.
Зрителей научат новым танцам – монгольскому круговому танцу «Тойрон бужиг» и новому ёхору селенгинских бурят, созданному специально к фестивалю. Накануне коллектив театра «Байкал» записал видео ёхора и призывает зрителей выучить слова песни и присоединиться к общему танцу.
Текст песни:
Малгай гоётой наринайхид
Мандаал санаатай ерэбаа гу
Малгайн гоёор болдоггуй дээ
Манайл уетэн байнааб зээ
Бээлэй гоётой наринайхид
Бидэндэ санаатай ерэбаа гу
Бээлэйнгээ гоёор болдоггуй дээ
Бидэнэй уетэн байнааб зээ
Дэгэлын гоётой наринайхид
Дуухэдээ санаатай ерэбаа гу
Дэгэлынь гоёор болдоггуй дээ
Дутын уетэн байнааб зээ
Сабхин гоётой наринайхид
Сэнгэхэ санаатай ерэбаа гу
Сабхин гоёор болдоггуй дээ
Сасуутан уетэн байнааб зээ
Как сообщал «Байкал-Daily», в этот день будет усилена работа 37 маршрута.