В субботу и воскресенье жителей Бурятии зовут на Сурхарбан
29 июня. 13:00ч. Ипподром Иволгинского дацана. Конные скачки - Мори урилдаан.
30 июня. 10:00ч. Центральный стадион Улан-Удэ. Бухэ барилдаан, Сурхарбаан, Шагай наадан.
Вечером состоится гала -концерт с участием звёзд. Специальный гость - победитель вокального конкурса «Ты Супер» - Денберел Оржаак.
В течение дня будут работать развлекательные площадки для детей и взрослых.
Завтра Бурятия встретит «Наадан-Сурхарбаан»
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