В доме-интернате в Бурятии не продублировали информацию для инвалидов по зрению

В дело вмешалась прокуратура



В Хоринском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов проживают 107 человек, 7 из которых являются инвалидами по зрению.



Однако администрация учреждения нарушила права инвалидов.



- Не обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, выполненное рельефно-точечным шрифтом Брайля, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Директору интерната внесено представление, которое удовлетворено, необходимое оборудование закуплено.



В отношении директора дома-интерната возбуждено административное дело. Должностное лицо признано виновным, его оштрафовали на 2 тысячи рублей.

