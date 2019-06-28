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В доме-интернате в Бурятии не продублировали информацию для инвалидов по зрению

В доме-интернате в Бурятии не продублировали информацию для инвалидов по зрению
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

В Хоринском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов проживают 107 человек, 7 из которых являются инвалидами по зрению.

Однако администрация учреждения нарушила права инвалидов.

- Не обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, выполненное рельефно-точечным шрифтом Брайля, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Директору интерната внесено представление, которое удовлетворено, необходимое оборудование закуплено.

В отношении директора дома-интерната возбуждено административное дело. Должностное лицо признано виновным, его оштрафовали на 2 тысячи рублей.
инвалиды
 
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