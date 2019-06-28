В Кабанском районе перенесли сроки чеховской акции

Теперь она пройдёт позже на одну неделю



В Кабанском районе перенесены сроки традиционного праздника «Театр Чехова на Байкале». Теперь акция в посёлке Клюевке и городе Бабушкине состоится 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.



Напомним, что в этот день для жителей и гостей прибрежных байкальских поселений пройдут литературные чеховские чтения, театрализованные представления самодеятельных артистов по пьесам А. П. Чехова, конкурсы, викторины и многое другое. В мероприятиях смогут принять участие все желающие, поклонники чеховского наследия и ценители тонкого юмора.

