8 июля на площади Советов выступят звёзды бурятской эстрады
8 июля в Улан-Удэ на площади Советов состоится концертная программа в рамках республиканского этапа Международного ралли «Шёлковый путь». Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Администрации столицы Бурятии.
С 7 часов вечера для гостей и жителей города выступят звёзды бурятской эстрады: Сэсэг Аюшеева, Мэдэгма Доржиева, Алина Намсараева, Тимур Болотов, Ирина Шагдурова, Валико Гаспарян и Сергей Плотников. Также примут участие вокально-эстрадная группа «Лаккитон», театр современного танца «Угол зрения».
Представит свою концертную программу группа «Сезон Dождей». Организаторы обещают, что зрителей ждёт авторский материал, лучшие каверы, мощная энергетика и самый позитивный настрой.
Продолжится программа концертом кавер-группы «Смак». В репертуаре группы наряду с известными мировыми и отечественными хитами всех времён есть новинки поп и рок-музыки.
Честь провести мероприятие доверено Саяну Самбялову.
Возрастное ограничение 12+
Улан-Удэ устроит концерт в честь ралли «Шёлковый путь»
Общество, Фото:
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