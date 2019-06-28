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Победителям иркутского Сурхарбана подарят войлочные юрты

Победителям иркутского Сурхарбана подарят войлочные юрты
Общество,  Фото:pixabay.com
Также среди призов – бурятские луки, акустические системы, кони и бараны

Войлочные юрты и бурятские луки будут вручены за общекомандные призовые места в спортивной программе на культурно-спортивном празднике «Сур-Харбан» Иркутской области, который сегодня открылся в селе Баяндай. Команды-победители в культурной программе получат активные акустические системы. Также по традиции победителям абсолютного первенства по бурятской борьбе среди мужчин будет вручен конь, среди юношей – баран, по стрельбе из бурятского лука среди мужчин и женщин – бараны.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Вячеслав Мархаев, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, мэры муниципальных районов УОБО, города Свирска и Ольхонского района. Также в театрализованном представлении приняли участие более 400 человек, среди которых артисты государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы», фольклорные коллективы из всех районов УОБО.

Спортивные соревнования идут на нескольких площадках «Сур-Харбана» по десяти видам спорта: борьба, стрельба из бурятского лука, конный спорт, лёгкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы шатар, шахматы, шашки. Кроме того, впервые вне зачёта на площадке областного «Сур-Харбана» будет проведен турнир по бурятской национальной игре «Шагай наадан». Для участия во всех соревнованиях прибыли более 700 спортсменов из шести районов УОБО, Ольхонского района и города Свирска.

Одним из ярких событий «Сур-Харбана-2019» станет фольклорный конкурс «Зөөхэй наадан» («Сметанная вечеринка»), который проходит на территории Этнографического музея под открытым небом. Каноны этого древнего праздника сохранились до наших дней, в этом году впервые было принято решение провести его на областном «Сур-Харбане». В конкурсе принимают участие взрослые бурятские фольклорные коллективы, работающие в этническом направлении. Каждый муниципальный район представляет один фольклорный коллектив.

Также впервые в рамках «Сур-Харбана» проводится региональный этно-фестиваль конной культуры. Этнофестиваль начался с парада конников в национальных костюмах по улицам села Баяндай. Затем на ипподроме пройдут конные скачки, а вечером на стадионе – флешмоб «Ёхор собирает друзей».

Торжественное закрытие праздника и подведение итогов пройдут завтра, 29 июня. По традиции после завершения мероприятий состоятся финалы абсолютных первенств по бурятской борьбе и стрельбе из бурятского лука.
Сурхарбан Иркутская область Баяндай Усть-Ордынский Бурятский округ спорт национальные виды спорта
 
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