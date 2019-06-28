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В Улан-Удэ в дождь поливали клумбы

В Улан-Удэ в дождь поливали клумбы
Общество,  Фото:pixabay.com
Недоразумение произошло в Октябрьском районе города

Накануне вечером Улан-Удэ прошёл дождь, местами сильный. Возвращавшиеся с работы горожане стали свидетелями необычного полива в районе остановки «Саяны».

Люди увидели мужчину, поливающего в дождь цветочные клумбы из шланга. У многих возникло недоумение по этому поводу.

«Это вообще нормально?!», «Что за бред?», «Весело», - обсуждали происходящее улан-удэнцы.

В Городском лесничестве предположили, что дождь начался внезапно, когда рабочий уже приступил к поливу. Директор предприятия Алексей Коноваленков уверен, что просто так заливать растения никто не станет.

- Я сомневаюсь, что он там он там весь день лил. Дождик пошёл после шести часов. Никто в дождь не поливает. Дождя целый месяц не было, поверхностный дождь не промочит деревья, на глубину-то вода он всё равно не проникает, - разъяснил «Байкал-Daily» Алексей Коноваленков.

Также он рассказал, что завтра не будет полива, который обычно бывает по субботам. Поскольку завтра, по прогнозам синоптиков, дождь.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ было поручено вскрыть и переложить асфальт на проспекте Автомобилистов. Как выяснилось, работы дорожники проводили во время дождя.
дожди
 
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