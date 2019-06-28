В Бурятии с нарушением трудоустроили экс-полицейского

Директора охранного предприятия оштрафовали
В Мухоршибирском районе Бурятии охранное предприятие нарушило антикоррупционный закон.
В январе в организацию устроился бывший сотрудник районного отдела МВД. Однако новый работодатель не направил информацию о заключении трудового договора с бывшим сотрудником органов полиции по месту его прежней службы.
Директор охранного предприятия привлечён к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Руководителю внесено представление, которое удовлетворено, соответствующее уведомление направлено. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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