В Советском районе Улан-Удэ прошёл детский «Сурхарбан»

Общество, Фото: пресс-служба Администрации города Улан-Удэ

Первое место заняла команда «Центр-Борсоева»



26 июня для юных жителей Советского района Улан-Удэ состоялся традиционный районный фестиваль национальных подвижных игр «Сурхарбан-2019». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Улан-Удэ.



На территории спортивно-досуговой площадки «Островок детства» микрорайона «Левый берег» соревновались 9 команд: «Центр-Борсоева», «Проспект», «Стеклозавод», «Сокол», «Степной», «Вагжанова», «Батарейка», «Левый берег» и «Левобережье».



Формат фестиваля позволил принять участие детям разного возраста. Поэтому соревнования прошли ещё интереснее, ведь не во всех конкурсах сила и возраст дают преимущества. Так, в конкурсе «Бой на мешках» дети младшего возраста выигрывали более старших, благодаря комплекции.



Инструктора по спорту Советского района Арсалан Биликтуев, Эдуард Магванов, Будажап Цоктоев и Зоригто Ишеев провели мастер-классы по национальным играм. С неподдельным азартом мальчишки и девчонки соревновались в спортивных играх: бухэ барилдаан (национальная борьба), тэбэг (жеска), hээр шаалган (разбивание хребтовой кости), мас-рестлинг (метание камня), бой на мешках (выталкивание соперника за пределы круга), перетягивание каната. Ребятам также был продемонстрирован и традиционный национальный «Танец Орла», который они в дальнейшем исполняли сами.



На каждом этапе были выбраны лучшие участники, а также выявлены общие зачётные командные места. В общем зачёте 1 место заняла команда «Центр-Борсоева» (инструктор по спорту Т. Н. Сугробова). 2 место у команды «Левый Берег» (инструктор по спорту А. Биликтуев). 3 место – команда «Стеклозавод» (инструктор по спорту А. М. Егоров). Команды-победители и участники фестиваля награждены дипломами, кубками и медалями.

