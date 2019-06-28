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В Советском районе Улан-Удэ прошёл детский «Сурхарбан»

В Советском районе Улан-Удэ прошёл детский «Сурхарбан»
Общество,  Фото:пресс-служба Администрации города Улан-Удэ
Первое место заняла команда «Центр-Борсоева»

26 июня для юных жителей Советского района Улан-Удэ состоялся традиционный районный фестиваль национальных подвижных игр «Сурхарбан-2019». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Улан-Удэ.

На территории спортивно-досуговой площадки «Островок детства» микрорайона «Левый берег» соревновались 9 команд: «Центр-Борсоева», «Проспект», «Стеклозавод», «Сокол», «Степной», «Вагжанова», «Батарейка», «Левый берег» и «Левобережье».

Формат фестиваля позволил принять участие детям разного возраста. Поэтому соревнования прошли ещё интереснее, ведь не во всех конкурсах сила и возраст дают преимущества. Так, в конкурсе «Бой на мешках» дети младшего возраста выигрывали более старших, благодаря комплекции.

Инструктора по спорту Советского района Арсалан Биликтуев, Эдуард Магванов, Будажап Цоктоев и Зоригто Ишеев провели мастер-классы по национальным играм. С неподдельным азартом мальчишки и девчонки соревновались в спортивных играх: бухэ барилдаан (национальная борьба), тэбэг (жеска), hээр шаалган (разбивание хребтовой кости), мас-рестлинг (метание камня), бой на мешках (выталкивание соперника за пределы круга), перетягивание каната. Ребятам также был продемонстрирован и традиционный национальный «Танец Орла», который они в дальнейшем исполняли сами.

На каждом этапе были выбраны лучшие участники, а также выявлены общие зачётные командные места. В общем зачёте 1 место заняла команда «Центр-Борсоева» (инструктор по спорту Т. Н. Сугробова). 2 место у команды «Левый Берег» (инструктор по спорту А. Биликтуев). 3 место – команда «Стеклозавод» (инструктор по спорту А. М. Егоров). Команды-победители и участники фестиваля награждены дипломами, кубками и медалями.
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