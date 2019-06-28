Нововведения начнутся уже завтра
В субботу, 29 июня маршрут №21 в Октябрьском районе Улан-Удэ будет продлён с остановки «Акбэс» до остановки «Кафе «Жили-Были».
Раньше, 22 июня, конечная остановка автобуса №64 была перенесена с остановки «Кафе «Жили-Были» в микрорайон 140 А.
- Продление маршрута № 21 осуществляется для восстановления транспортного сообщения данного остановочного пункта с 18 кварталом. Остальные участки пути маршрута остаются без изменений, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ продлят маршрут №21
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