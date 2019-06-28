Увеличатся выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы

В Бурятии и Иркутской области выплата увеличится до 12 тысяч рублей



1 июля этого года вступает в силу Указ Президента РФ № 95 от 7 марта об увеличении ежемесячных выплат по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет и инвалидом с детства 1-ой группы.



В Бурятии с 1 июля эти выплаты увеличатся с 6,6 тысяч рублей до 12 тысяч рублей. В Муйском, Баунтовском и Северо-Байкальском районах размер выплаты с учётом «северного» коэффициента увеличится с 7150 рублей до 13 тысяч рублей. Повышение ежемесячных выплат коснётся почти 4 тысячи семей республики, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы.



Увеличение размера выплаты с 1 июля 2019 года ПФР проведёт в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся в его распоряжении. На финансирование выплаты в республику из федерального бюджета в текущем году будет направлено свыше 475 млн. рублей.



В Иркутской области, с учётом районного коэффициента, размер выплаты также увеличивается до 12000 рублей, а для районов Крайнего Севера или приравненных к ним местностях – до 13000 рублей. В Забайкальском крае размер выплаты для родителей и опекунов ранее составлял 5500 рублей. С 1 июля размер выплаты вырастет и составит 10000 рублей. Об этом сообщают пресс-службы региональных отделений ПФР.

