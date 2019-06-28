В Улан-Удэ после ливня откачивают лужи

С улиц Улан-Удэ откачали уже 1,5 тысячи кубометров воды



В Улан-Удэ коммунальщики откачивают лужи. С последствиями вчерашнего сильного дождя в эту ночь работало 8 вакуумных машин и 3 мотопомпы. Работы проводились с 8 вечера до 6 утра сегодняшнего дня. Об этом сообщили в комбинате по благоустройству города.



- В Улан-Удэ были проведены работы по откачке воды по улицам Боевой, Жердева, Ключевской в районе рынка «Крестьянский» и «Туяа», в сотых кварталах. Вакуумки работали в районе Читинского переезда, по ул. Майской, ул. Жердева в районе Пенсионного Фонда, ул. Ключевской (ост. «Интерьер»), в районе кольца «Беркут», по ул. Балтахинова, - сообщает управление по информационной политике.



Рабочие откачали более 1500 кубометров воды.



Кроме того, сегодня с 5 утра были проведены работы по грейдированию дорог в сотых кварталах и в микрорайоне Забайкальский.

