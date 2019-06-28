Забайкальские ушуисты успешно выступили в Маньчжурии

Общество, Фото: Пресс-служба Администрации городского округа «Город Чита»

В Китае закончились российско-китайско-монгольские соревнования по оздоровительному цигун и ушу



С 22 по 23 июня в китайском городе Маньчжурия прошли третьи российско-китайско-монгольские соревнования по оздоровительному цигун и ушу. Всего в соревнованиях приняли участие 403 спортсмена и 45 команд из 5 провинций КНР, России и Монголии. От Забайкальского края в турнире участвовала делегация краевой Ассоциации ушу и Содружества оздоровительного цигун и ушу региона.



В личных соревнованиях по оздоровительному цигун в номинации «Шесть оздоровительных звуков» медаль за первое место завоевал Степан Белов, в номинации «Ицзинцзин Бодхидхармы» первое место получил Вячеслав Сушков.



В командном первенстве в номинации «Восемь отрезков парчи» кубок за второе место взяла команда Содружества оздоровительного цигун и ушу Забайкальского края (Степан Белов, Вячеслав Сушков, Екатерина Берсенева, Лариса Иващенко). Третье место в этой же номинации взяла команда Ассоциации ушу Забайкальского края (Виктория Аникеева, Татьяна Ринчинова, Владимир Ляшев, Иванна Иващенко). В номинации «Большой танец» кубки за третье место взяли обе забайкальские команды. Сборной Забайкалья были вручены кубки дружбы, на которых был начертан главный девиз соревнований – «Дружба превыше всего, соревнования вторичны».



В разделе ушу прекрасно выступили спортсмены забайкальской Ассоциации. Её председатель Олег Даундяк стал чемпионом в традиционном тайцзи с оружием и вторым в традиционном тайцзицюань без оружия. В коллективном выступлении с копьями команда ассоциации взяла кубок за третье место.



Среди юношей в личном первенстве победителем в номинации «Цяншу (копьё)» у мальчиков 10-13 лет стал Матвей Номоконов. Он же стал вторым в номинации «Чанцюань» этой же возрастной группы.



Анастасия Ищенко завоевала медаль за второе место номинации «Чанцюань» среди девочек 9 лет и младше. Она также стала обладательницей второго места в номинации «Оружие».



В номинации «Даошу (сабля)» среди мальчиков 10-13 лет грамоту за четвёртое почётное место вручили Максиму Лазарчеву. Ему повезло значительно больше в этой же возрастной группе в номинации «Гуйдин без оружия» – здесь он взошёл на верхнюю ступень пьедестала. Павел Харин в этой же номинации получил грамоту за почётное четвёртое место.



Бронзовым призёром стал в номинации «Гуньшу (шест)» среди юношей 13-17 лет Владислав Кузьмин. Он же увёз с собой бронзовую медаль в номинации «Гуйдин без оружия» среди юношей 14-17 лет. Грамоту за почётное четвёртое место в этой же номинации получил Никита Татаров.



В номинации «Тайцзицзянь 42 формы (меч)» «бронзу» завоевал Александр Волкотрубов из Содружества оздоровительного цигун и ушу Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Читы.

