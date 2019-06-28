Определился победитель Кубка Бурятии по хоккею: фоторепортаж

Кубок Бурятии по хоккею получился напряжённым. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
27 июня на Ледовой арене IceМетр прошла заключительная игра финала Кубка Бурятии по хоккею среди любителей. Несколько месяцев между командами ХК «Дорожник» и ХК «Динамо» шла напряжённая борьба за Кубок и звание чемпиона. Наконец, решающий матч расставил все точки над i.
Чемпионат проходил по системе плей-офф, две сильнейшие команды должны были доказать своё превосходство в серии финальных игр до трёх очков. К пятой игре финала команды подошли со счётом 2:2. В финальной игре более опытная команда «Дорожни» сразу перешла в атаку, забив уже в первом тайме две шайбы противнику. За второй тайм «Динамо» смогли отыграть одну шайбу, но «Дорожник» больше не дал ни одного шанса выровнять счёт. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу хоккейного клуба «Дорожник»
- Хоккей - это в первую очередь спорт. Несмотря на несколько серьёзных травм у игроков обеих команд, они показали настоящую, красивую игру. Очень отрадно, что хоккей в Бурятии начинает приобретать всё большую популярность у болельщиков. С каждой игрой на трибунах всё больше зрителей, и не только взрослых, но и детей. Вчера на трибунах было много юных воспитанников республиканской школы олимпийского резерва, чьи тренеры играли за ХК «Дорожник», для детей это большой стимул к развитию! - прокомментировал Павел Барнашов, управляющий ледовой ареной IceМетр.
Официальное награждение команд пройдёт эту субботу 29 июня, оно начнётся в 17 часов на Ледовой арене IceМетр. Все команды участники сыграют небольшие дружеские игры. Также пройдёт вручение наград за первенство ветеранов по хоккею 50+ и 40+ .
Прийти на официальное закрытие сезона по хоккею 2018 -2019 может каждый желающий, сообщили представители IceМетр.
Первая круглогодичная ледовая арена IceМетр в Бурятии начала работу с января 2019 года, в марте арена вошла во всероссийский реестр объектов спорта России. В первую очередь, вхождение в реестр гарантирует, что объект является полностью безопасным для проведения спортивно-массовых, культурно-массовых мероприятий для посетителей, а также отвечает всем требованиям для проведения тренировочного процесса для спортсменов. Сейчас на арене уже проходят спортивные сборы и международные соревнования по хоккею и фигурному катанию. Вместимость зрительских трибуны более 550 человек, также есть отдельная трибуна для маломобильных групп населения.
Определился победитель Кубка Бурятии по хоккею: фоторепортаж
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