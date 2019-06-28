Хореографы из Москвы, Петербурга и Риги покажут мини-спектакли на сцене Бурятского оперного театра

В юбилейный 80-й год с момента своего основания Бурятский театр оперы и балета запустил новый проект — Творческую лабораторию хореографов



С 20 июня по 4 июля в Улан-Удэ будут работать молодые балетмейстеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Риги и Бурятии. Результатом творческой деятельности станут хореографические постановки длительностью 15-25 минут, которые будут показаны на сцене оперного 4 июля (6+). Успешные эскизы в будущем могут стать основой для постановки полноценных балетных спектаклей.



Тема первой лаборатории — «Бурятские легенды и сказки».



Участники:



1. Денис Бородицкий (Москва) – хореограф, постановщик и художественный руководитель труппы Boroditsky Dennis Dance Company, лауреат специальной премии «Золотой маски».

2. Ольга Васильева (Санкт-Петербург) - хореограф Мариинского театра, обладатель Гран-при конкурса молодых хореографов фестиваля «CONTEXT. Диана Вишнева».

3. Анна Закусова (Москва) – лауреат в номинации «Хореограф» Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, куратор лаборатории современного танца в Доме танца Каннон Данс (Санкт-Петербург).

4. Милана Комарова (Латвия) – хореограф Латвийского национального театра оперы и балета, стипендиат World Dance Movement (Испания, 2013).

5. Алдар Кынзыбеев (Улан-Удэ)

6. Дмитрий Пимонов (Санкт-Петербург) – хореограф Мариинского театра, участник телевизионного проекта «Болеро», «День и ночь».

7. Александр Рюнтю (Москва) – художественный руководитель лаборатории A-theatre, участник молодежной программы балета Большого театра «Лица 2017».









По информации Бурятского театра оперы и балета

