Представители команды «Молодёжка ОНФ» в Бурятии провели повторный рейд по проверке безопасности детских площадок
Мониторинг детских и спортивных площадок проходит ежегодно в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». Тремя неделями ранее, по итогам аналогичного рейда было направлено письмо в администрацию Улан-Удэ по устранению выявленных нарушений. Исполнение было проверено 25 июня на повторном рейде, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии
Также дополнительно были осмотрены ряд детских площадок, сигналы по которым были взяли из социальных сетей.
- Нарушения были устранены управляющими организациями частично. Так например на Ключевскую, 24 и Гастелло 8 был завезён песок в песочницы. Но бетонные основания конструкций на Гастелло 3,8 и сломанная сетка забора так и остались не исправленными, - сообщили в ОНФ.
По семи обследуемым новым объектам в разных районах города по улицам Жердева, Ключевская, Ринчино, Комарова, Солнечная и Революции 1905 года были выявлены типовые нарушения. Активисты обратили внимание на оголённые бетонные основания игровых тренировочных комплексов, сломанные ограждения, отсутствие козырьков над детскими площадками, старые не убранные бетонные основания, не закрепленные элементы и конструкции игровых комплексов.
- В числе общих замечаний – оголённое бетонное основания игровых и тренировочных комплексов, скамеек и беседок, отсутствие козырьков над песочницами. Нами направлен запрос в администрацию города с перечнем замечаний по площадкам нуждающимся в ремонте и рекомендациями обратить внимание муниципальных властей на площадки, закреплённые за управляющими организациями и ТСЖ, – сообщил представитель команды «Молодёжка ОНФ» Владимир Навроцкий.
В Улан-Удэ просят отремонтировать детские площадки
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