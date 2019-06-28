В 10 городах Иркутской области появится школа самбо

Свою работу она начнёт уже в этом году



В Иркутской области планируется создать спортивную школу по самбо». Решение об этом было принято вчера на заседании регионального Правительства.



- Открытие спортивной школы позволит вовлечь в регулярные занятия более 600 детей, отвлечь их от асоциальных действий, привить любовь к спорту. В спортивной школе планируется открытие 10 отделений в городах Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Ангарск, Усть-Кут, Железногорск-Илимский, Усолье-Сибирское, посёлках Залари и Михайловка, – рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.



Планируется, что первых воспитанников областная спортивная школа по самбо примет уже в этом году.



В Иркутской области самбо является базовым видом спорта. Им занимаются более 2,5 тысяч человек. В этом году в иркутском училище олимпийского резерва открылось отделение самбо, где лучшие спортсмены проходят обучение и в будущем пополнят ряды тренерского состава Приангарья. В регионе продолжается также реализация проекта «Самбо в школу». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутcкой области.

