Иркутяне стали призёрами чемпионате Европы по универсальному бою

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

В копилке у спортсменов – три медали



Иркутские спортсмены завоевали три медали на чемпионате Европы по универсальному бою, который с 16 по 23 июня проходил в городе Медынь в Калужской области. Соревнования проходили в двух дисциплинах – «лайт» и «классика» и собрали спортсменов из 26 стран.



В дисциплине «лайт» в весовой категории 65 кг серебряную медаль выиграл Аркадий Томский. В дисциплине «классика» бронзовыми призёрами стали Иван Диков (весовая категория 75 кг) и Артём Курильский (95 кг). На этих соревнованиях Иван Диков выполнил норматив мастера спорта России по универсальному бою.



Тренер Аркадия – Белла Колодеж. Иван и Артём являются воспитанниками Игоря Старухина. В настоящее время Иван Диков тренируется в спортклубе «ИнкасБайкал» у Евгения Александрова.



В число призёров чемпионата Европы по универсальному бою среди мужчин, помимо российских спортсменов, вошли представители Германии, Греции, Грузии, Беларуси, Армении. Впереди у иркутских спортсменов чемпионат мира по универсальному бою, который пройдёт в ноябре в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

