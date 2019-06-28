Улан-удэнцы сделали дорожные знаки на крышках от кастрюль

Два необычных дорожных знака появились в Солдатском
Жители улан-удэнского посёлка Солдатский установили на улице Панфилова самодельные дорожные знаки. На днях на этой улице появились ямы, вроде «лежачих полицейских», и автомобили регулярно попадали в них.
Местные жители, судя по всему, решили позаботиться об автовладельцах и сделали самодельные дорожные знаки. К дощечкам приколотили крышки от кастрюль, на которых нарисовали знаки «Ограничение скорости 20 км/ч» и «Искусственная неровность».
- На этой дороге ездит много машин, несмотря на то, что она просёлочная. Видимо, люди решили «утихомирить» превышающих скорость водителей. Здесь живёт много детей, ребятишки постоянно играют на улице, - прокомментировала «Байкал-Daily» жительница соседней улицы.
Однако, по правилам, дорожные знаки устанавливает администрация города, так как она является собственником местных дорог. Людям, позаботившимся о водителях и детях, может грозить штраф.
Два необычных дорожных знака появились в Солдатском
Асфальт на проспекте Автомобилистов укладывали во время дождя
В больнице работают 13 заслуженных врачей
3 июня ГИБДД отмечает 83-летие
Бурятская борица не оставила никаких шансов своей сопернице
Ракетное соединение в Бурятии отработало сложнейший элемент с «Искандерами»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Дня молодёжи в центре Улан-Удэ
Произошла авария
Возбуждено уголовное дело
Сын воровки-алкоголички год жил в социально-реабилитационном центре
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 июня по республике дожди, грозы, ливни
28-метровое колесо оборудовано кабинками с кондиционерами и отоплением
Он состоялся в рамках благотворительного концерта, посвящённого Международному Дню борьбы с наркоманией
На горе Баян Сагаан прошёл обряд «Обоо тахилга»
Заявку уже подали Бурятия и Забайкалье