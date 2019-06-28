Улан-удэнцы сделали дорожные знаки на крышках от кастрюль

Жители улан-удэнского посёлка Солдатский установили на улице Панфилова самодельные дорожные знаки. На днях на этой улице появились ямы, вроде «лежачих полицейских», и автомобили регулярно попадали в них.











Однако, по правилам, дорожные знаки устанавливает администрация города, так как она является собственником местных дорог. Людям, позаботившимся о водителях и детях, может грозить штраф.















Местные жители, судя по всему, решили позаботиться об автовладельцах и сделали самодельные дорожные знаки. К дощечкам приколотили крышки от кастрюль, на которых нарисовали знаки «Ограничение скорости 20 км/ч» и «Искусственная неровность».- На этой дороге ездит много машин, несмотря на то, что она просёлочная. Видимо, люди решили «утихомирить» превышающих скорость водителей. Здесь живёт много детей, ребятишки постоянно играют на улице, - прокомментировала «Байкал-Daily» жительница соседней улицы.