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Улан-удэнцы сделали дорожные знаки на крышках от кастрюль

Улан-удэнцы сделали дорожные знаки на крышках от кастрюль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Два необычных дорожных знака появились в Солдатском

Жители улан-удэнского посёлка Солдатский установили на улице Панфилова самодельные дорожные знаки. На днях на этой улице появились ямы, вроде «лежачих полицейских», и автомобили регулярно попадали в них.



Местные жители, судя по всему, решили позаботиться об автовладельцах и сделали самодельные дорожные знаки. К дощечкам приколотили крышки от кастрюль, на которых нарисовали знаки «Ограничение скорости 20 км/ч» и «Искусственная неровность».

- На этой дороге ездит много машин, несмотря на то, что она просёлочная. Видимо, люди решили «утихомирить» превышающих скорость водителей. Здесь живёт много детей, ребятишки постоянно играют на улице, - прокомментировала «Байкал-Daily» жительница соседней улицы.

Однако, по правилам, дорожные знаки устанавливает администрация города, так как она является собственником местных дорог. Людям, позаботившимся о водителях и детях, может грозить штраф.



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