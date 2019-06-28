В Улан-Удэ детсадовцы побывали в гостях у ГИБДД

3 июня ГИБДД отмечает 83-летие



В рамках празднования в стенах здания управления ГИБДД инспекторы провели увлекательную экскурсию по музею Госавтоинспекции Бурятии. На экскурсию пригласили воспитанников улан-удэнского детского сада «Алые Паруса».



- Проходя от витрины к витрине, инспектор рассказывал ребятам о каждом экспонате: для чего необходим был жезл, что первые регистрационные номера были на велосипедах, что применяли для остановки нарушителя инспекторы ГАИ, как оформлялось ДТП. Конечно же, самым интересным экспонатом музея для ребят был мотоцикл «Урал», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



После музея ребята «Шагающим автобусом» прошлись по территории ГИБДД, где познакомились и сфотографировались на память с патрульными автомобилями ДПС.



