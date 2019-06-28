В Бурятии запустили «Искандеры»: видео

В рамках внезапной проверки войск Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» приступили к выполнению специальных задач.
Военнослужащие во время занятий отразили нападение диверсионно-разведывательной группы, выполнили различные вводные, нормативы по основным предметам обучения боевой подготовки.
- Особенностью проверки ракетного соединения стала отработка сложнейшего элемента, одновременный электронный пуск квазибаллистической ракетой «Искандер-М» и крылатой ракетой «Искандер-К» для поражения условных высокозащищённых ПРО и ПВО целей по разным траекториям, что усложняет защиту от поражения, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Специалисты РХБ защиты провели мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения.
Ракеты успешно уничтожили учебные цели. В дальнейшем боевые расчёты выполнили оперативную смену позиционного района, для отработки очередных вводных, сообщили в Восточном военном округе.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июня военных в Бурятии подняли по тревоге. Внезапная проверка войск и сил в стране проводится с 24 по 28 июня решением верховного главнокомандующего Владимира Путина. округа. В полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Запланировано участие в более чем 50 учениях различного масштаба, будет задействовано более 35 полигонов.