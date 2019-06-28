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Два ДНТ в Улан-Удэ 12 часов оставались без света

Два ДНТ в Улан-Удэ 12 часов оставались без света
Общество,  Фото:pixabay.com
Произошла авария

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 июня несколько улиц в Октябрьском районе Улан-Удэ оставались без света. После устранения неполадок, часть потребителей запитали, а работы под подключению двух ДНТ «Лоза» и «Енисей» продолжились 27 июня.

Вчера здесь заменили кабельные линии на подстанции и электроэнергия появилась в домах горожан. Время отключения составило почти 12 часов, сообщает в оперативной сводке по городу. 
отключение света
 
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