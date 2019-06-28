Жительница Бурятии фиктивно прописала гражданина Белоруссии

Возбуждено уголовное дело



Как выяснила прокурорская проверка, жительница Кяхтинского района Бурятии нарушила миграционное законодательство.



В марте 2019 года женщина прописала в своём доме иностранца. Но знала, что жить там он не будет.



Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Проводится расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.