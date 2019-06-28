В Бурятии нерадивую мать отправили в колонию

Сын воровки-алкоголички год жил в социально-реабилитационном центре
В ноябре 2018 года жительница Хоринского района Бурятии осуждена за грабёж. Её приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Реальное отбывание наказания отсрочено до достижения её ребёнком четырнадцатилетнего возраста.
- В период отбывания наказания гражданка уклонялась от воспитания малолетнего сына, вела антиобщественный образ жизни, не работая, употребляя спиртные напитки. Несовершеннолетний на протяжении года находится в социально-реабилитационном центре, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Женщине отменили отсрочку отбывания наказания. Постановлением Хоринского районного суда женщина направлена для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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Общество, Фото:
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